Убийца Михаила Круга впервые раскрыл детали преступления

Известный во многих странах шансонье Михаил Круг, дело которого намерены продолжать жена и сын, был убит в ночь на 1 июля 2002 года во время ограбления его дома.

Поначалу некоторые считали, что преступление носило заказной характер. Однако когда преступников поймали, выяснилось, что их интересовали исключительно материальные ценности, передает телеканал НТВ.

Спустя 18 лет после резонансного преступления участник группировки «Тверские волки» Александр Агеев, осужденный за соучастие в убийстве, впервые раскрыл детали той ночи.

Оказалось, что бандиты рассчитывали, что дома никого не будет. Однако в самый неподходящий момент семья Круга вернулась.

«Через забор перелезли. Дверь оказалась открыта, вошли. Сразу поднялись наверх и стали осматривать дом. Услышали, что кто-то вошел в дом, и решили спрятаться. Думали, что все успокоится, можно будет выйти или через окно вылезти», — отметил Агеев.

После этого в помещение, где прятались уголовники, неожиданно поднялась теща Круга. Вначале ее хотели просто связать, но в этот момент там же оказалась Ирина Круг, которая с криком побежала вниз. Агеев винит в произошедшем самого шансонье, который начал бороться, даже увидев в руках нападавших пистолеты с глушителями. Если бы тот сохранял спокойствие, утверждает домушник, никто бы не пострадал.

«Побежали за ней. Думали проскочить, но не получилось. Круг выскочил. Он мужчина, должен был понимать, что если человек с пистолетом, и пистолет с глушителем, то это уже не игрушки. Но он бросился на Веселова (напарник Агеева), несмотря на пистолет, кинулся на него, схватил за руку. Они начали бороться. В момент этой борьбы и прозвучал выстрел», — отметил Веселов.

Первый выстрел пришелся в район ключицы. Роковым стало уже второе попадание. Александр Агеев добавил, что преступникам было все равно, что жертва является артистом, им было абсолютно без разницы, что перед ними автор знаменитого «Владимирского централа». «Я такую музыку не слушаю», — добавил Агеев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что супруга Виктора Павлика Катерина Репяхова оказалась ярой поклонницей российского шансонье Михаила Круга, и знает наизусть чуть ли не все его песни.

Фото: РИА Новости

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