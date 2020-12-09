Поток ругани: Алексея Панина сильно разозлило шоу «ЧБД»

Актер Алексей Панин был в бешенстве после того, как посмотрел последний выпуск шоу «Что было дальше» на YouTube-канале Labelcom. Своими впечатлениями Панин поделился в сторис в Instagram. Актер не мог говорить без мата. Реплики комиков каждый раз вызывали у Панина приступ сквернословия.

В ходе шоу «ЧБД» ведущие жестко высмеяли историю Михаила Ефремова, а также Никиту Джигурду, осмелившегося встать в защиту коллеги-актера.

«Включил программу „Что было дальше“ с Джигурдой. Какое же количество д… ов у нас на российском телевидении и в медиапространстве. Такое впечатление, что все быдло и ПТУшники из Бутово оказались на российском телевидении. Не смешно, тупые шутки. Задорнов, Жванецкий в гробу переворачиваются. Это даже не Светлаков с Галустяном, это вообще п…», — возмущался Панин.

«А у этих людей наверняка есть поклонники… Это позор. Культуре, воспитанию, всему. Он (Джигурда) им пытается серьезно, а они даже не понимают, о чем идет речь. Общество просто п… Думал, что заставлю себя смотреть, но просто противно от этих упырей», — добавил актер.

Напомним, в ходе шоу «ЧБД» Джигурду высмеяли за предложить обсудить другие возможные версии ДТП с участием Ефремова.

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