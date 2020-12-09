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Шоу-бизнес

Ефремов раскрыл сыну своей жертвы личную трагедию

13:25 9 декабря 2020
Михаил Ефремов

После того, как актер Михаил Ефремов письменно попросил прощения у вдовы Сергея Захарова, погибшего по его вине в ДТП, он написал письмо и младшему сыну жертвы трагического дорожно-транспортного происшествия Валерию.

Фотографию письма Ефремова публикует «Мэш». В первых строках Ефремов пишет, что понимает, как это — потерять отца. Своего отца Михаил Ефремов лишился 20 лет назад.

Прося прощения у Валерия, Ефремов пишет, что не понимает, как ему дальше жить и что он будет рассказывать своим детям. «Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова», — пишет актер.

Сообщается, что послание передали сыну Захарова через адвоката Александра Добровинского, который назвал реакцию Валерия на послание «неоднозначной. Сам же юрист не знает, насколько это хорошая тактика — «жаловаться о переживаниях парню, которого ты лишил отца».

Напомним, что Андрей Алешкин, который защищает Михаила Ефремова, обжаловал приговор, указав в кассационной жалобе, что при проведении экспертизы не рассматривался вопрос, был ли потерпевший в ДТП пристегнут ремнем безопасности. На этом основании защита актера просит отменить приговор и вернуть дело на пересмотр.

Фото Мосгорсуда.

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