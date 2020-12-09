«Женщина года разве не Моргенштерн?» В клипе «Ленинграда» «Миг» нашли недочет

В сети указывают на сюжетные «недоработки» нового клипа «Миг» российской группы «Ленинград». Ролик уже собрал несколько тысяч комментариев на YouTube.

Главные роли в клипе «Миг» исполнили актер из Украины Тарас Цымбалюк, украинская телеведущая и сценарист Даша Трегубова, а также актрисы Оля Голдис и Вика Варлей. При этом по сюжет женщины буквально насмерть сражаются за внимание персонажа Цымбалюка.

«Было бы смешно, если он все это время ждал своего парня», — один из постов, предлагающих усовершенствовать сюжетную линию.

В топ-комментариях вопрос одного из зрителей, собравший больше двух тысяч лайков: «Женщина года разве не Моргенштерн?» Известно, что рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) наградили премией журнала Moda Topical в номинации «Женщина года».

Ранее экс-солистка «Ленинграда» заявила об изнасиловании известным режиссером.

Фото: скриншот видео

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