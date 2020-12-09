Елена Кондулайнен после инсульта восстановила речь: что известно о состоянии актрисы

Секс-символ советского кино, 62-летняя Елена Кондулайнен, перенесшая инсульт, проходит реабилитацию дома и постепенно восстанавливается. Она ведет закрытый образ жизни и практически не общается с друзьями и коллегами, даже из театра «Луны», где она играла и должна была в декабре выйти на сцену в спектакле «Маки».

«Она в какой-то изоляции, не пишет, не звонит, уже больше месяца ее не слышал. Наверно, не хочет ни с кем контактировать, старается прийти в себя», — рассказал «СтарХиту» худрук Театра Луны Сергей Проханов.

Он добавил, что Кондулайнен в спектаклях заменяют другие актрисы. Коллектив с нетерпением ждет возвращения Елены на сцену и верит, что это случится в ближайшее время.

В полном восстановлении актрисы не сомневается ее близкая подруга Марина Миронова.

«Недавно общалась с Еленой, речь у нее сейчас прекрасная. Разумеется, ей показан покой и позитивные эмоции, чему мы и будем всемерно способствовать. Она соблюдает определенный режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское, она — молодец!», — рассказала Миронова.

Сейчас Елене помогает сиделка, она заботится о быте артистки. Заботятся о матери и сыновья — Александр и Михаил.

Напомним, в июле этого года Елену Кондулайнен госпитализировали прямо из ресторана, где она проводила время с друзьями. Врачи диагностировали инсульт. Ее состояние было тяжелым, врачи давали неутешительные прогнозы.

Кроме того, в больнице Елена упала и сломала руку.

Фото «Стархит».

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