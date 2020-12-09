Алибасов чуть не умер от "Виагры" из-за обезьяны

В команде российского продюсера Бари Алибасова обнаружили неожиданную причину его отравления препаратом для повышения потенции — по словам представителя звезды Вадима Горжанкина, таблетки перепутали из-за шалостей домашнего любимца Алибасова — обезьянки Маши.

Горжанкин даже записал видео, чтобы показать свободные передвижения Маши по квартире продюсера.

«Это она (обезьяна. — Авт.) перемешала лекарства в таблетнице продюсера. Именно поэтому в некоторых отсеках таблеток и капсул было в несколько раз больше, чем надо, а в некоторых меньше. Также туда попали таблетки, которых там быть не должно», — отмечает автор видео.

По его словам, виновница преступления выдала себя сама, когда 9 декабря попыталась повторить «замену».

Напомним, 73-летний Алибасов был госпитализирован 3 декабря. Незадолго перед этим стало известно о его намерении жениться на 31-летней помощнице.

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