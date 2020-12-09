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Пора спасать: известный продюсер рассказал об алкоголизме солиста группы «Иванушки International»

21:39 9 декабря 2020
Пора спасать: известный продюсер рассказал об алкоголизме солиста группы «Иванушки International»

Фронтмен старейшего российского бойзбенда «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов страдает алкоголизмом, причем это связано с его психофизикой, заявил КП продюсер Игорь Матвиенко.

«Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке», — заявил Матвиенко.

При этом он рассказал, что помочь побороть пагубную привычку позовут его друзей. А еще все солисты «Иванушек» подписали джентльменское соглашение — обязательства по подготовке к 25-летнему юбилею группы. Так, Кирилл Андреев обещал похудеть на 10 килограммов (в итоге похудел на 12), Кирилл Туриченко — стал блондином, чтобы «Иванушки» соответствовали своему стилю — черный, белый, рыжий и лысый. А вот Григорьев-Апполонов всем пообещал, что категорически завяжет с алкоголем.

Отметим, что из-за пандемии концертный тур группы, приуроченный к ее 25-летию, решили перенести на 2021 год.

Напомним, в июле Григорьев-Апполонов с размахом отпраздновал 50-летний юбилей.

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