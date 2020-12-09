Михаил Ефремов высказался о завершении актерской карьеры

Отбывающий наказание в Белгородской колонии артист Михаил Ефремов заявил, что вряд останется в профессии после смертельного ДТП, унесшего жизнь 57-летнего курьера Сергея Захарова. Об этом он написал в письме младшему сыну Захарова Валерию.

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то весёлой профессии. Менять придётся очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — цитирует ТАСС выдержку из письма актера.

Уточняется, что в письме артист также попросил прощения за случившееся.

По данным агентства, данное письмо Валерий Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу Ефремова.

Это уже второе письмо актера семье погибшего. Ранее он написал письмо вдове, в котором также попросил прощения за свой «смертный грех».

Напомним, что Ефремов будет содержаться в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области. В этой же колонии ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что защита Михаила Ефремова подала кассационную жалобу с просьбой отменить приговор. В частности, один из его адвокатов, Андрей Алешкин указал в жалобе, что при проведении экспертизы не рассматривался вопрос, был ли потерпевший в ДТП пристегнут ремнем безопасности. На основании этого защита актера просит в кассации отменить приговор и вернуть дело на пересмотр.

Фото: КП

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