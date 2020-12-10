28.04 / 28.27 33.82 / 34.25
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Научила всему в любовных делах: "Валюха" из "Сватов" рассказало о романе с героем "Папиных дочек"

6:59 10 декабря 2020
Кравченко Татьяна

Российская актриса Татьяна Кравченко, удивившая поклонников рассказом об отношениях со звездой советского кино Александром Абдуловым, решила продолжить «серию» откроенных признаний и приоткрыла завесу над своим романом с Андреем Леоновым — сыном легендарного актера Евгения Леонова.

Сделала она это на одном из ток-шоу на росТВ, пишет «Собеседник».

Как оказалось, отношения с артистом звезда сериала «Сваты» воспринимает как самый запоминающийся опыт в своей жизни. При этом о том, что в прошлом Татьяну Кравченко и Андрея Леонова связывали отношения, поклонники практически ничего не знали.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что в этих отношениях Кравченко была на шесть лет старше своего возлюбленного, что, вероятнее всего, и спровоцировало отсутствие взаимопонимания с родными артиста.

«Он в меня влюбился, а у меня такой любви не было никогда. Он как дитя. Я ему ответила взаимностью. А вот Евгений Павлович на наши отношения никак не реагировал, но я уже тогда чувствовала, что в их семье я ко двору не пришлась», — поделилась своими воспоминаниями Кравченко.

При этом 67-летняя актриса добавила, что ее роман с Леоновым-младшим был весьма непродолжительным.

«Позднее ему со мной вообще запретили общаться. Мама его сказала, чтобы он расстался со мной. Я даже пыталась с ним встретиться, ведь я тогда тоже влюбилась. Знаешь, бывает, когда влюбляешься, всему учишь. И я его научила всему в любовных делах. На данный момент у него, конечно, все хорошо. Он прекрасный человек, чудесная жена, замечательные дети», — добавила Татьяна Эдуардовна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной героине сериала «Сваты» — «Ольге Ковалевой», которую играет актриса Людмила Артемьева. В марте этого года она отказалась принимать участие в съемках. По информации СМИ, у Артемьевой возникли разногласия с продюсерами. Официально эту информацию не комментируют. Однако коллеги не заметили Людмилу на съемочной площадке.

Фото: КП

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Учительница из Пенсильвании

Угрожала покончить с собой: учительница вынуждала школьника дважды в неделю вступать в интимные отношения

Бари Алибасов

"На словах ты Лев Толстой": возлюбленная Алибасова требует ампутировать ему пенис

Теа Винсент

"Хотел поиграть на приставке": 32-летняя мать троих детей соблазнила 14-летнего подростка, заманив его к себе домой

Пенсия в Украине

Пенсионные правила скоро изменят: кто рискует остаться без выплат

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер