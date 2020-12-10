Научила всему в любовных делах: "Валюха" из "Сватов" рассказало о романе с героем "Папиных дочек"

Российская актриса Татьяна Кравченко, удивившая поклонников рассказом об отношениях со звездой советского кино Александром Абдуловым, решила продолжить «серию» откроенных признаний и приоткрыла завесу над своим романом с Андреем Леоновым — сыном легендарного актера Евгения Леонова.

Сделала она это на одном из ток-шоу на росТВ, пишет «Собеседник».

Как оказалось, отношения с артистом звезда сериала «Сваты» воспринимает как самый запоминающийся опыт в своей жизни. При этом о том, что в прошлом Татьяну Кравченко и Андрея Леонова связывали отношения, поклонники практически ничего не знали.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что в этих отношениях Кравченко была на шесть лет старше своего возлюбленного, что, вероятнее всего, и спровоцировало отсутствие взаимопонимания с родными артиста.

«Он в меня влюбился, а у меня такой любви не было никогда. Он как дитя. Я ему ответила взаимностью. А вот Евгений Павлович на наши отношения никак не реагировал, но я уже тогда чувствовала, что в их семье я ко двору не пришлась», — поделилась своими воспоминаниями Кравченко.

При этом 67-летняя актриса добавила, что ее роман с Леоновым-младшим был весьма непродолжительным.

«Позднее ему со мной вообще запретили общаться. Мама его сказала, чтобы он расстался со мной. Я даже пыталась с ним встретиться, ведь я тогда тоже влюбилась. Знаешь, бывает, когда влюбляешься, всему учишь. И я его научила всему в любовных делах. На данный момент у него, конечно, все хорошо. Он прекрасный человек, чудесная жена, замечательные дети», — добавила Татьяна Эдуардовна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной героине сериала «Сваты» — «Ольге Ковалевой», которую играет актриса Людмила Артемьева. В марте этого года она отказалась принимать участие в съемках. По информации СМИ, у Артемьевой возникли разногласия с продюсерами. Официально эту информацию не комментируют. Однако коллеги не заметили Людмилу на съемочной площадке.

Фото: КП

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