В лондонский особняк бывшего мужа Мадонны Гая Ричи вломились грабители

В лондонский особняк стоимостью 13 миллионов долларов, принадлежащий знаменитому британскому режиссеру Гаю Ричи, вломилась банда грабителей. Преступники перерыли вещи, но остались с пустыми руками. Как сообщает источник газеты The Sun, кто-то из жильцов дома вовремя сообщил в полицию. Арестовать злоумышленников не удалось — они сбежали, заметив приближение полицейских. Был ли в это время дома сам создатель фильмов «Карты, деньги два ствола», «Большой куш» и «Аладдин», не сообщается. 52-летний Ричи и его 39-летняя жена Джеки Эйнсли, поочередно живут то в Лондоне, то в старинном загородном особняке в графстве Уилтшир.

Дом в Лондоне

Первой женой Ричи была певица Мадонна. Они развелись в 2008 году после семи лет супружеской жизни. У них есть общий биологический сын Рокко, которому сейчас 20 лет. А также 15-летний Дэвид Банда, которого они усыновили в Малави незадолго до развода. На модели Эйнсли Ричи женился в 2015 году. От этого брака у него трое детей — девятилетний Рафаэль, восьмилетняя Ривка и шестилетний Леви.

Ричи с женой и детьми

В последнее время жертвами грабителей становились многие лондонские соседи Гая. Так, ранее у модели и актрисы Келли Брук взломщики украли драгоценности. Местные жители полагают, что тут действует одна и та же банда, выбирающая своей целью дома богачей и знаменитостей.

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