Бывший муж Славы Каминской расстался с новой возлюбленной

Бывший муж певицы Славы из группы «НеАнгелы» Эдгар Каминский расстался с новой возлюбленной. Отношения с арт-директором известного дизайнера Ольгой Богатой продлились около года. О разрыве девушка сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, это был прекрасный период в их жизни, но влюбленность не переросла в более зрелое и крепкое чувство.

«Все было прекрасно ровно до того момента, пока сердца открылись полноценно. Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, та самая, которая дарит счастье не на мгновение, а навсегда, навечно», — сообщила причину расставания Ольга.

По ее словам, решение о расставании они с Эдгаром приняли вместе. Говорит, после откровенного разговора обоим стало легче, а их дружба только укрепилась.

Сам Эдгар разрыв пока не комментировал.

После взаимных упреков и обвинений Эдгар с бывшей женой Славой нашли общий язык и вместе воспитывают детей. Экс-супруг трогательно поздравил Славу с днем рождения. А она признается Эдгару в любви.

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