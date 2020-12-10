«Квартал 95» озадачил своим концертом в день локдауна

Несмотря на решение Кабинета Министров, утвердившего введение жесткого локдауна в Украине с 8 по 25 января, студия «Квартал 95» продолжает реализацию билетов на концерт, который запланирован на 24 января.

На сайте «кварталовцев» сообщается, что концерт планируют провести в Freedom Hall.

Напомним, что согласно решению Кабмина, в обозначенный период не будут работать фитнес-клубы, развлекательные учреждения и заведения временного размещения (кроме гостиниц). Запретят также торговю непродовольственными товарами (кроме доставки), а также развлекательные мероприятия и рождественские ярмарки на площадях возле елок.

Этим же правительственным постановлением карантинные ограничения в Украине после 25 января продлеваются вплоть до 28 февраля 2021 года.

Фото со странички «Квартала 95» в социальных сетях.

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