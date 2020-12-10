Резко похудевший на 12 килограммов Джордж Клуни попал в больницу

Джордж Клуни попал в больницу во время съемок нового фильма «Полночное небо», где он сыграл главную роль, а также выступил режиссером и продюсером. Премьера картины намечена на конец декабря.

Как рассказал 59-летний актер изданию The Mirror, ему требовалось сильно похудеть. В результате он, не задумываясь о здоровье, слишком быстро сбросил больше 12 килограммов. И за четыре дня до планировавшегося начала съемок попал в больницу с диагнозом панкреатит.

«Понадобилось несколько недель, прежде чем мне стало лучше. А для режиссера это не так просто, потому что нужна энергия. Мы были на леднике в Финляндии, что значительно усложнило работу. Но это определенно помогло с образом моего персонажа», — заявил Клуни, игравший исследователя Арктики.

Для роли актеру также пришлось отпустить неухоженную бороду.

«Я отрастил большую уродливую бороду, и моему сыну это очень нравилось — потому что он прятал в ней вещи, о которых я не и не знал, пока не приступил к работе и подумал: „О, к моей бороде прилип леденец“. Но моя жена и дочь были просто счастливы, когда борода исчезла, потому что было очень трудно отыскать лицо под всем этим безобразием», — рассказал он изданию

Джордж Клуни в 2014 году женился на британском юристе ливанского происхождения Амаль Аламуддин. У супругов подрастают трехлетние двойняшки Элла и Александр.

Джордж и Амаль Клуни

Фото PA и кадры из фильма

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