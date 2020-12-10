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Шоу-бизнес

Винник, Полякова, Каменских, Монатик: имена всех номинантов премии YUNA

12:00 10 декабря 2020
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Организаторы украинской музыкальной премии YUNA, церемонию награждения которой перенесли на 2021 год, объявили имена всех номинантов, претендующих на победу в 17 категориях. 79 экспертов оценивали работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года.

Лучшая исполнительница:
Alina Pash
• alyona alyona
• Jerry Heil
• NK
• Оля Полякова

Лучший исполнитель:
KHAYAT
• MAX BARSKIH
• MONATIK
• Артем Пивоваров
• Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:
• KADNAY
• KAZKA
• MOZGI
• TVORCHI
• Время и Стекло

Лучшая рок-группа:
O. Torvald
• Pianoбой
• The HARDKISS
• BEZ ОБМЕЖЕНЬ
• Бумбокс

Открытие года:
Go_A
• Kosmopolis
• Lida Lee
• Our Atlantic
• АСАФАТОV

Лучший видеоклип:
Ангела — Бумбокс и Крихитка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева
• Історія України за 5 хвилин — ТНМК
• Кіно — Антитела
• Кобра — The HARDKISS та MONATIK

Лучший альбом:
13 waves — TVORCHI
• 1990 — MAX BARSKIH
• Eclectica — NK
• Nirvana — KAZKA
• Жіноча сила — TAYANNA
• Земной — Артем Пивоваров

Лучшая песня:
Вільна — Тина Кароль и Юлия Санина
• Гора — THE HARDKISS
• Дежавю — Артем Пивоваров
• Кіно — Антитела
• Кобра — THE HARDKISS и MONATIK

Лучшая песня на другом языке:
99 — KRUTЬ
• A HUEVO — NK
• Bonfire — TVORCHI
• Make It Rain Champagne — Верка Сердючка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:
Bonfire — TVORCHI
• DanceDiscoParty — KADNAY
• I Want You — MARUV и BOOSIN
• СЕАНС — ONUKA
• Холодна ніч — Ivan NAVI

Лучший хип-хоп-хит:
BOSORKANYA — Alina Pash
• MAVKA — MamaRika
• Ангела — Бумбокс и Крихитка
• Гори — alyona alyona и KALUSH
• Історія України за 5 хвилин — ТНМК

Другой формат:
ALLOISE
• Pur: Pur
• DakhaBrakha
• Евгений Хмара
• ЛУНА

Лучший дуэт/коллаборация:
Ангела — Бумбокс и Крихитка
• ВЕЧЕРиНОЧКА — MONATIK и Вера Брежнева
• Вільна — Тина Кароль и Юлия Санина
• Героям — БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
• Кобра — The HARDKISS и MONATIK

Лучший эстрадный хіт:
Безумная любовь — Олег Винник
• Киця — DZIDZIO и Оля Цибульская
• Красная помада — Ирина Билык
• По кайфу — Олег Кензов
• Свят! Свят! Свят! — ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее концертное шоу:
Green Grey — Вертикальний концерт Live In Kyiv
• KAZKA — NIRVANA
• The HARDKISS — The HARDKISS. Акустика
• АНТИТІЛА — HELLO Kyiv Live
• Время и Стекло — Последний танец

Напомним, из-за пандемии пришлось отказаться от проведения музыкальных шоу и премий. Премию YUNA планируют провести 20 и 21 марта 2021 года во Дворце «Украина».

На 2021 год перенесен и конкурс «Евровидение».

Фото Алексей Карпович

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