52-летняя Кайли Миноуг обошлась на фото без штанов, чем привела в восторг фанатов

Знаменитая австралийская певица Кайли Миноуг привела в восторг своих фанатов, опубликовав в Instagram снимок, где она демонстрирует стройные обнаженные ноги.

52-летняя поп-звезда, сидя на стуле в номере отеля, снялась в одном лишь бархатном «верхе» от домашнего костюма — без штанов. Поклонники певицы в комментариях отметили, что для нее время, похоже, течет вспять — с возрастом она лишь молодеет и выглядит все привлекательнее.

Миноуг, которая ни разу официально не была замужем, уже несколько лет встречается с креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом, которые моложе ее на шесть лет.

Фото Instagram

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