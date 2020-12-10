Модель произвела фурор на красной ковровой дорожке в полностью прозрачном комбинезоне на голое тело

Британская модель Леоми Андерсон произвела фурор в Лондоне на церемонии вручения музыкальных премий MOBO Awards (также известной как MOBOs). Награды вручаются в честь достижений в области «музыки черного происхождения», включая хип-хоп, гроул, R&B, соул, регги, джаз, госпел и африканскую музыку.

27-летняя уроженка Ямайки, один из «ангелов» Victoria's Secret, позировала на красной коровой дорожке в полностью прозрачном комбинезоне на голое тело. Для соблюдения приличий в стратегических местах на наряде были нашиты листики. При этом модель, как пишет издание The Mirror, прямо-таки излучала уверенность в себе.

Серию фото в этом комбинезоне Леоми разместила у себя в Instagram, заявив, что стала победительницей MOBOs, даже не будучи в числе номинантов. Поклонники называли ее «богиней», «законодательницей мод» и «абсолютной красавицей».

Леоми начала модельную карьеру в 17 лет, сотрудничая со многими известными брендами. С 2015 года она работает с Victoria's Secret. У 2017 году поп-звезда Рианна выбрала Леоми лицом рекламной кампании своего косметического бренда Fenty Beauty.



Фото PA/Daily Mirror и Instagram



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