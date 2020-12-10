«Не знала, как жить дальше»: откровения самой яркой финалистки «Супер Топ-модели по-украински»

Марго Верховцева — она из фавориток зрительского голосования за участниц Суперсезона модельного реалити Нового канала. Она надолго запомнилась после третьего сезона «Топ-модели по-украински», когда не побоялась на всю страну заявить о том, что она — лесбиянка. В «Супер Топ-модель по-украински» Марго вернулась совсем другой — за прошедший год в ее жизнь пришли депрессия и панические атаки. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» девушка рассказала, как справляется с депрессией, что считает своим провалом на реалити и свободно ли ее сердце.

— Марго, что вы почувствовали во время первого съемочного дня «Супер Топ-модели по-украински»?

— Восторг! Даже несмотря на то, что съемочный день длился больше суток. Мне очень нравилось смотреть, как возвращаются девушки. Если бы я не была на проекте шесть лет назад, мне, наверное, было бы сложно. Но я еще не успела забыть, какие бешеные темпы на съемках реалити.

— Но в этом есть и минус: у других участниц несколько лет модельного опыта, а вы совсем недавно в моделинге.

— У меня всего три месяца опыта работы моделью. В то время как некоторые из участниц в моделинге уже год-два-три и больше. Я еще не до конца знаю, как управлять своим телом в кадре. Чувствовала, что мне надо работать и работать над собой. Даже чтобы ножку как-то аккуратно в кадр поставить…

— Во время перевоплощения в Суперсезоне ваши волосы покрасили в ярко-желтый цвет. После окончания проекта вы имидж сменили. Не понравилось?

— Не понравилось — это еще мягко сказано (улыбается). Я честно думала, что меня невозможно испортить… Но когда перекрасили в желтый и написали «терпка», каждая девушка сказала, что это провал. Значение слова «терпка» мне нравится, в нем заложен глубокий смысл. Но как картинка на голове — нет.

— Тогда какую свою фотосессию в «Супер Топ-модели по-украински» считаете самой удачной?

— Мне очень понравилась съемка с хореографом Женей Котом. При этом я ненавижу сниматься в белье — это просто отвратительно, мне хочется спрятаться. Хотя, когда стою в нем перед зеркалом, чувствую себя красоткой. Боюсь оценки других людей, что ли. Так вот, даже несмотря на то, что съемка с Котом была в белье, я хорошо справилась с испытанием и выдала страсть.

— Чем занимались год между проектами — третьим сезоном «Топ-модели по-украински» и Суперсезоном?

— Первые три месяца работала. А потом лежала в кровати в депрессии. И до сих пор ее лечу. На фото и видео из того периода выгляжу больной во всех планах — психологически и физически. Бледная кожа, под глазами огромные синие мешки, вся в слезах. Тяжело объяснить людям, что я чувствовала все это время: для меня погода была плохой (даже если светило солнце) и любимая еда казалась противной. Начались панические атаки: в транспорте было сложно — не могла смотреть на людей, они меня пугали. Когда только столкнулась с этим, не знала, как жить дальше. Я до сих пор несчастлива, не получаю удовольствия от жизни. На «Супер Топ-модель по-украински» хотела и не хотела идти. С одной стороны, люблю съемки, с другой — боялась подвергать себя лишним расстройствам, планировала дальше жить в своем коконе. Понимала, что мне и так сложно, а на проекте будет еще сложнее.

— На проекте вам действительно было непросто — регулярные панические атаки.

— Паническая атака — ничто по сравнению с тем, что испытываю сейчас. Полное истощение, неспособность чувствовать — мне ни радостно, ни грустно, просто никак. Проскальзывают даже мысли: лучше вернуться к паническим атакам, чем жить вот так. Кстати, ирония судьбы: до участия в проекте была человеком, который осуждал панические атаки. Сейчас же понимаю, сколько еще проблем есть в жизни, с которыми я даже не сталкивалась.

— Соперницы поддерживали вас в трудные моменты?

— Я сразу же начала хорошо общаться с Сашей Литвин. С ней мы «спелись» еще на съемках первого выпуска. Вместе хохотали над жизненными историями Кати Чечеленко и попали на одну волну, сошлись без слов. Мне говорили, что я подружилась с «Никитючками» (Даша Майстренко, Арина Любителева и Саша Литвин получили такие прозвища из-за того, что работают в модельном агентстве эксперта реалити Сергея Никитюка. — Авт.), чтобы быть под защитой самых сильных участниц. Прикольная была бы стратегия (улыбается). Но это не так.

Марго Верховцева и Саша Литвин

А вот Софи Беридзе разочаровала как личность. Когда у меня второй раз случилась паническая атака, она сказала, что это просто игра на камеру. Для меня стало шоком, что человек-трансгендер так нетолерантен! Для меня по-новому открылась наша ведущая и эксперт Алла Костромичева. Она помогала, когда происходили панические атаки. Может, в прошлом сезоне я для себя выстроила неправильный образ Аллы — холодной и неприступной женщины, которую не интересует ничего, что происходит вокруг. А может, она такой и была. Люди же меняются.

— Не было мысли покинуть проект после первых панических атак?

— Нет. Я видела прогресс, понимала, что мне становится все легче справляться с ними. Конечно, было дико стыдно, что это происходило во время съемок, я постоянно извинялась перед командой. Но могла быстро взять себя в руки и вернуться к работе. Проект мне как раз был нужен, чтобы почувствовать свою силу.

— Сейчас ваше сердце свободно?

— Нет, я уже год состою в отношениях. Благодаря любимой понимаю, что надо двигаться дальше, жить, не переживать из-за мелких проблем.

— Значит, проект «Супер Топ-модель по-украински» вас изменил?

— Конечно! Я до первого участия в реалити и сейчас — это люди, между которыми лет 20 разницы в мышлении. Научилась фокусироваться, не распыляться, анализировать происходящее и находить проблему в себе, не боясь ее принять. Теперь могу извиниться, а раньше это было очень сложно — всегда считала, что права. Понимаю: в некоторых моментах бываю глупа. Но мне еще надо привести голову и душу в порядок. Найти гармонию в себе и быть счастливой. Потому что пока мне плохо везде: дома одной, с мамой и даже девушкой.

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