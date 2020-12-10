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«Пятерых детей достаточно»: популярный певец собрался стерилизоваться в 43 года

13:05 10 декабря 2020
Ронан Китинг

Популярный ирландский певец Ронан Китинг, бывший участник группы Boyzone, выступающий ныне сольно, заявил в эфире телепрограммы Good Morning Britain, что намеревается стерилизоваться. Как пишет Daily Mail, 43-летний музыкант готовится к вазектомии — хирургической операции, при которой у мужчин производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков. Ронан считает, что пятерых прекрасных детей — вполне достаточно.

С 1998 по 2015 год Ронан был женат на ирландской модели Ивонн Коннолли, которая родила ему троих детей. Их сыну Джеку 21 год, а дочерям Мисси и Эли — 19 и 15, соответственно. Ивонн ушла от Ронана после того, как он изменил ей танцовщицей.

17 августа 2015 года Китинг женился на продюсере Сторм Уихтриц. В апреле 2017 года она родила певцу сына Купера, а девять месяцев назад — дочку Коко.
По словам Китинга, разговор на тему стерилизации завела 39-летняя Сторм. Поначалу он был несколько шокирован, а потом подумал — почему бы и нет.

Ронан и Сторм

Младшая дочь Китинга Коко родилась в марте 2020 года

Фото ITV/PA/Instagram

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