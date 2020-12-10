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Шоу-бизнес

«Я плохая мать»: Анастасия Приходько удивила неожиданным признанием

13:41 10 декабря 2020
Анастасия Приходько

Популярная певица Анастасия Приходько, объяснившая обилие нецензурной лексики в своей речи, удивила неожиданным признанием. Мать двоих детей заявила, что считает себя плохой матерью. Певица говорит, что не успевает уделять внимание подготовке домашних заданий дочери-школьницы. Ради подготовки приходится жертвовать временем, которое можно было бы потратить на душевное семейное общение.

«Я ПЛОХАЯ МАТЬ! Я не хочу по вечерам делать с дочкой уроки. А другого времени у нас нет. Современная жизнь такова, что почти каждый ребенок после уроков (а их 7−8!) куда-то идёт — на секции, кружки, дополнительные занятия, в профильные школы. С учётом нагрузки родителей, городского трафика и пр. большинство собираются дома вечером. Мы, как правило, не раньше 20−00. Уставшие. С желанием элементарно пообщаться, поужинать, подготовится к завтрашнему дню. И даже — грех какой — посмотреть кино или почитать книгу. Но нет, нужно делать домашнее задание. Иначе завтра опять в дневнике будет пестирить „не готов к уроку“, а я буду страдать от комплекса материнской вины», — пишет Анастасия в Instagram.

Она отмечает, что у Наны непростой характер, она — протестующий подросток, а не детка-ромашка. И не горит желанием учить уроки дома. А мама не хочет «гавкать над ней, как собака».

«Потому что я много работаю. Потому что я устаю. Потому что я не помню математику за 5 класс. Потому что мне надо сварить гречку на утро и поджарить сырники (что получается далеко не всегда). Потому что вечером иногда у меня тоже бывают дела, встречи и мероприятия. Потому что я просто хочу отдыхать вечером. Да, я плохая мать, как скажут сейчас многие. Я родила детей, а родительство — труд большой, нечего съезжать», — опережает хейтеров Приходько.

Анастасия считает, что с детьми важно разговаривать, любить их и обеспечивать всем необходимым, быть друзьями.

Подписчики поддерживают певицу в комментариях и мечтают о том, чтобы домашние задания отменили вовсе. У многих родителей это главный повод скандалов с детьми.

Ранее Анастасия Приходько раскрыла правду об отце Наны, рассказала о домашнем насилии.

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