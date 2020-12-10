«Болячка противная и коварная»: коронавирус подкосил известного украинского юмориста

COVID-19 диагностирован у популярного юмориста, актера театра и кино, сценариста, телеведущего, шоумена, пародиста и музыканта, 68-летнего народного артиста Украины Олега Филимонова. Как сообщил сам заболевший, он сразу же прибегнул к самоизоляции.

«Болячка противная и коварная, но вроде у меня не тяжелый вариант. Хуже всего то, что сейчас период подготовки и принятия городского бюджета, а я лежу. Друзья, берегите себя! Носите маски и не ходите без особой нужды в людные места. Потерпите! Лечится эта гадость достаточно сложно, и лучше не болеть!» — написал Филимонов в Facebook.

Заметим, он баллотировался в мэры Одессы (от «Слуги народа») на выборах в октябре текущего года.

Сегодня же в ряде СМИ появилась информация о том, что коронавирус подхватил и глава Одесской обладминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий. Однако в самой ОГА это опровергли:

«Глава ОГА здоров и хорошо себя чувствует, температура 36,6. Он находится на рабочем месте и участвует в официальных мероприятиях», — заявили в обладминистрации.

А вот зять Сергея Гриневецкого, председатель Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко, действительно болен «ковидом».

Как рассказывали «ФАКТЫ», недавно победительница четвертого сезона шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос проговорилась, что тоже перенесла COVID-19. Заболела и недавно ставшая мамой Илона Гвоздева.

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