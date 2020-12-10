«Это лицемерно»: Санина объяснила, почему не приняла кубок «Танців з зірками» от Санты

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, занявшая в проекте «Танці з зірками» второе место, объяснила почему не приняла кубок от Санты Димопулос, которая одержала победу в финале. Певица говорит, что не ожидала такого поступка от коллеги. В момент, когда Санта вдруг решила отдать ей свой кубок победителя, Юля чувствовала себя неловко и хотела просто сбежать. Об этом Санина рассказала в интервью на YouTube-канале «Ходят Слухи».

«Для меня этот момент был в какой-то мере унизительным. Если бы она считала меня равноценной соперницей, она бы так не поступила. Она бы уважала это второе место. Зная, что происходило за кулисами, как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа, это как минимум лицемерно», — заявила Санина.

Певица, подчеркнула, что все участники «впахивали» на паркете.

«Но взять этот кубок, было бы несправедливым по отношению к тем, кто голосовал за меня. Это дети, студенты, которые в чем-то себе отказывали, чтобы отправить за меня смс. Мне было проще признать свое второе место, чем принять этот жест от Санты. Он мне был не нужен», — сказала Юля.

Второй кубок она так и не приняла. Решила выставить его на аукцион. Санина говорит, что не могла поступить иначе. Ведь изначально готовились два кубка — для пары победителей.

«Этот кубок по праву заслужил Макс Леонов. Своим трудом, кровью, потом. Не знаю, вряд ли Санта советовалась с ним перед тем, как отдать кубок», — сказала певица.

Еще ее возмутило то, какие слова произнесла Санта, обращаясь к ней.

«У этой девочки нету кубка по фитнесу. И у меня в голове: „девочка, без кубка“. У меня же так много национальных наград. В этот момент мне хотелось взять Жука и сбежать», — сказала Юлия.

Напомним, Санта Димопулос объяснила свой поступок тем, что раньше, в детстве, она занималась бальными танцами и находилась не в равных условиях с остальными участниками. Подробности об участии в проекте, а также о своем неожиданном поступке Санта рассказала в интервью «ФАКТАМ».

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