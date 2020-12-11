28.05 / 28.27 33.76 / 34.19
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Умерла культовая британская актриса

8:02 11 декабря 2020
Барбара Виндзор

В Лондоне в возрасте 83 умерла актриса Барбара Виндзор, имевшая в Британии культовый статус. Как сообщает Би-би-си, о смерти звезды объявил ее третий муж Скот Митчелл.
Барбара страдала болезнью Альцгеймера, которую у нее диагностировали в 2014 году. Публично она объявила о своем недуге в 2018 году. А в июле этого года актриса переехала в специализированный дом престарелых, где ей обеспечивали необходимый уход.

Барбара наиболее была известна по телесериалу «Жители Ист-Энда» и серии популярных комедийных фильмов 1960—1970-х годов «Так держать…». Она озвучивала Соню в картинах режиссера Тима Бертона «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Кадр из сериала "Жители Ист-Энда"

В 2000 году Виндзор получила Орден Британской империи. А в 2016 году королева Елизавета II возвела актрису (свою однофамилицу) в звание Дамы-Командора. По слухам, британская королева является фанаткой «Жителей Ист-Энда».

Барбара, у которой было множество любовников, официально была замужем трижды. Первым ее мужем был член преступной группировки знаменитых Близнецов Крэй Ронни Найт. Вторым — актер Стивен Холлинс, который был моложе жены на 18 лет. В 2000 году она вышла замуж за бывшего актера Скотта Митчелла, который младше Барбары на 26 лет. Детей у актрисы не было.

Барбара с третьим мужем

Фото PA/Rex/Daily Mail

339

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
На концерте

«Я не буду седой»: Олег Винник показал видео с женой

Юлия Санина

«Это лицемерно»: Санина объяснила, почему не приняла кубок «Танців з зірками» от Санты

Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

Джошуа — Пулев: где смотреть бой за четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе

Барбара Виндзор

Умерла культовая британская актриса

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер