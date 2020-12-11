Умерла культовая британская актриса

В Лондоне в возрасте 83 умерла актриса Барбара Виндзор, имевшая в Британии культовый статус. Как сообщает Би-би-си, о смерти звезды объявил ее третий муж Скот Митчелл.

Барбара страдала болезнью Альцгеймера, которую у нее диагностировали в 2014 году. Публично она объявила о своем недуге в 2018 году. А в июле этого года актриса переехала в специализированный дом престарелых, где ей обеспечивали необходимый уход.

Барбара наиболее была известна по телесериалу «Жители Ист-Энда» и серии популярных комедийных фильмов 1960—1970-х годов «Так держать…». Она озвучивала Соню в картинах режиссера Тима Бертона «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Кадр из сериала "Жители Ист-Энда"

В 2000 году Виндзор получила Орден Британской империи. А в 2016 году королева Елизавета II возвела актрису (свою однофамилицу) в звание Дамы-Командора. По слухам, британская королева является фанаткой «Жителей Ист-Энда».

Барбара, у которой было множество любовников, официально была замужем трижды. Первым ее мужем был член преступной группировки знаменитых Близнецов Крэй Ронни Найт. Вторым — актер Стивен Холлинс, который был моложе жены на 18 лет. В 2000 году она вышла замуж за бывшего актера Скотта Митчелла, который младше Барбары на 26 лет. Детей у актрисы не было.

Барбара с третьим мужем

Фото PA/Rex/Daily Mail

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