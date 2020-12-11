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Шоу-бизнес

Потап спас покрывшегося холодным потом телеведущего Горбунова

9:11 11 декабря 2020
Потап и Горбунов

Музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап) помог телеведущему Юрию Горбунову, вовремя высыпав соль на дорогу, которая из-за непогоды превратилась в каток.

Об этом случае Горбунов рассказал в соцсетях, признавшись, что едва не въехал на машине в забор и припаркованные рядом автомобили.

«Знаете что такое настоящий сосед?! Это человек, который не просто живет по соседству. Это человек, который в нужную минуту приходит на помощь. Так как сегодня, когда на склоне, на въезде в гараж, моя неуправляемая машина неслась в забор и рядом припаркованные авто, .как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И здесь как замедленная сцена из кино — я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!» — пишет Горбуновов и публикует в соцсетях фото дороги, которая была во льду, как в глазури.

Кстати, непогода наделала немало бед не только в столице и ее окрестностях, но и в Одессе — в городе произошло несколько крупных аварий, в том числе, и с участием маршрутных такси. Интернет-пользователи выкладывали в сеть видео с «дорожным коллапсом» в городе.

Фото со странички Юрия Горбунова в соцсетях.

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