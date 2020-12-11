В четверг, 10 декабря, в Лос-Анджелесе был найден мертвым популярный голливудский актер Томми Листер по прозвищу Тайни. Ему было 62 года. Полицейские обнаружили Листера в его квартире в престижном районе Марина дель Рей. Патрульных вызвали друзья Томми, потому что он пару дней не выходил на связь.

Представитель полиции Лос-Анджелеса заявил, что смерть актера наступила в результате естественных причин. Иными словами, полиция не видит оснований для проведения расследования. Местные СМИ сообщают, что весной Томми переболел COVID-19, но без серьезных осложнений. Однако в ноябре у него снова появились симптомы коронавируса. Что именно стало причиной смерти Листера, покажет вскрытие.

Томас Дуэйн Листер-младший (полное имя актера) родился 24 июня 1958 года в Комптоне, штат Калифорния. С рождения он был слеп на правый глаз. Комптон в конце 60-х начале 70-х был весьма криминогенным местом. В городе было полно уличных банд. Каким-то чудом темнокожий подросток избежал участи большинства своих сверстников и не стал преступником. Томми был очень религиозен. Он с детства мечтал о карьере в шоу-бизнесе.

Сначала Листер решил стать спортсменом, и у него неплохо получалось. Он занялся толканием ядра. Успехи в этом виде атлетики позволили ему получить стипендию в Калифорнийском государственном университете. Там он попытался играть в американский футбол, но быстро бросил это занятие.

Его характерная внешность, спортивная фигура, высокий рост позволили ему получить небольшую роль в фильме Андрея Кончаловского «Поезд-беглец», который вышел в 1985 году. Картина приобрела статус культовой в США. После ее успеха Листеру стали предлагать другие роли. Кроме того, он занялся реслингом.

С 1985 по 1995 год Томми снялся более чем в 20 фильмах. В основном то были боевики и комедии — «Полицейский из Беверли-Хиллз 2», «Универсальный солдат», «Все меры предосторожности». Кончаловский дал ему роль в картине «Гомер и Эдди» с Вупи Голдберг и Джеймсом Белуши.

Кадр из культовой комедии "Пятница"

Настоящим прорывом в карьере Листера стала комедия «Пятница». История о двух темнокожих парнях из Лос-Анджелеса в исполнении Айс Кьюба и Криса Такера покорила сердца цветных американцев. Томми сыграл в ней персонажа по имени Дибо. Его стали узнавать на улице, брать автографы. В 2000 году вышел сиквел — «Следующая пятница», который пользовался не меньшим успехом.

Томми Листер в роли президента в фильме "Пятый элемент"

В 1997 году Листер сыграл президента в нашумевшем фантастическом боевике Люка Бессона «Пятый элемент». Затем Квентин Тарантино дал ему роль в своей картине «Джекки Браун».

Предложения сыпались на Листера со всех сторон. В основном это были небольшие характерные роли. Поклонники запомнили Тайни в фильмах «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Не умирай в одиночку», «Темный рыцарь», «Новая земля». Последней картиной Листера стал боевик «Правосудие по-американски», в котором он исполнил главную роль.

Актер также много снимался в сериалах и музыкальных видеоклипах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти голливудской актрисы Памелы Тиффин, которая прославилась своими ролями в 60-е годы.

Фото Getty Images

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