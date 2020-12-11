"Терпение теряется": Евгений Кошевой жестко высказался о людях

Шоумен Евгений Кошевой посвятил пост своему умершему отцу, в котором упомянул о людях, из-за которых «теряется терпение».

«Ты всегда меня учил быть добрым к людям. Даже к тем, которые этого не заслуживают, — пишет Кошевой на своей страничке в Instagram. — К тем, которым ты неудобен, не особо нравишься и даже к тем, которые тебя ненавидят. Потому что это — люди. Но ты знаешь, сейчас даже таких осталось мало. Такое время. Или такие «люди». И с возрастом терпение теряется. В закоулках соцсетей и не такие на нас смотрят, оценивают и обсуждают. Мы и их переживем. Но я все же пока верен твоим словам и наставлениям, надеясь на то, что каждый получит по заслугам (ты это тоже говорил?).

У тебя двое внуков и две внучки. Им не будет стыдно за своих родителей, как ты и хотел. Мы следуем твоему примеру. С каждым годом жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день. Прости и спасибо тебе за все, что ты мне дал. Папа, сегодня тебе было бы 74 года".

Ранее сообщалось, что Евгений Кошевой, подхвативший коронавирусную инфекцию, выздоровел.

Фото Евгения Кошевого из социальных сетей.

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