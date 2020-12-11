«Спасибо, что не убил»: звезда «Кухни» шокировала признанием об издевательствах мужа

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова, тяжело переболевшая коронавирусом, шокировала откровенным признанием об издевательствах бывшего мужа. О причинах разрыва с адвокатом актриса рассказала в YouTube-шоу «Честный развод».

По словам Елены, она стала жертвой домашнего насилия и долго терпела агрессию мужа, пока не решилась сбежать от него.

«Ад начался: побег, судебный процесс… Я этого человека панически боялась. Могла выйти из подъезда увидеть его и начать задыхаться. У меня поднималась температура, я хваталась за машины…», — рассказала Елена.

Чтобы справиться с паническими атаками, ей пришлось обратиться к психологу. Специалисты помогли ей побороть состояние жертвы.

«Поначалу мне, конечно, было очень сложно, а потом я вдруг говорила: „Спасибо за то, что ты меня тогда просто не убил. Спасибо за то, что у нас такая дочь и за то, что позволил мне остаться с ней наедине…“. И он у меня превратился в нормального человека с такими же страхами», — поделилась Ксенофонтова.

Ее психическое состояние усугублялось еще и судебной войной за дочь Соню. Муж-адвокат устроил актрисе ад, заставив доказывать, что она в состоянии быть матерью, не является наркоманкой и алкоголичкой.

«Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница, что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей», — рассказала актриса.

Сейчас актриса с ужасом вспоминает годы разбирательств и абьюза. Но она счастлива с сыном и дочерью.

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