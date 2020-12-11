Лобода проигнорировала возлюбленного в ушанке

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с музыкантом Тиллем Линдеманном, проигнорировала его пост и фото в соцсетях, на котором немецкий рокер снялся в шапке-ушанке.

«Невероятная книга», — так прокомментировал фото Линдеманн, держащий в руках произведение немецко-швейцарской писательницы Сибиллы Берг «RM Brainfuck» — мрачную антиутопию о разложении общества и угрозе от властей.

Светлана Лобода под этим постом так и не отметилась, хотя раньше активно лайкала фото рокера.

Ранее лидер группы Rammstein, которого многие считают отцом младшей дочери Лободы, заявлял, что в постсоветском пространстве самые сумасшедшие поклонницы, но общаться с ними близко другим мужчинам он не рекомендовал.

Фото Тилля Линдеманна из соцсетей.

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