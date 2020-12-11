Павел Деревянко ушел от жены после десяти лет совместной жизни

Известный российский актер Павел Деревянко, сменивший имидж, ушел от жены Дарьи Мясищевой. Они прожили вместе около 10 лет, воспитывали двух дочерей.

О разрыве пары стало известно после премьеры фильма «Серебряные коньки», на которой Павел появился один и впервые заговорил об окончании семейных отношений.

В разговоре с Peopletalk Дарья также подтвердила разрыв. «Да, мы разошлись», — призналась она.

У пары были свободные отношения. Их брак не был оформлен официально. Тем не менее, разрыв Павла и Дарьи стал неожиданностью. В последнее время Павел чаще стал говорить о семейных ценностях.

«Любой человек взрослеет, и я тоже изменился. Сейчас для меня самый кайф — это дети, моя Даша. Я могу точно сказать, что смысл жизни в любви. Это чувство питает человека, делает его лучше, стимулирует к действиям», — говорил Павел в интервью Юрию Дудю.

Что стало причиной расставания, Павел и Дарья не уточняют.

Недавно стало известно, что певица Пелагея официально оформила развод с хоккеистом Иваном Телегиным.

Фото Instagram.com/pablo_derevyanko

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