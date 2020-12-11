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Шоу-бизнес

Павел Деревянко ушел от жены после десяти лет совместной жизни

12:03 11 декабря 2020
Павел Деревянко

Известный российский актер Павел Деревянко, сменивший имидж, ушел от жены Дарьи Мясищевой. Они прожили вместе около 10 лет, воспитывали двух дочерей.

О разрыве пары стало известно после премьеры фильма «Серебряные коньки», на которой Павел появился один и впервые заговорил об окончании семейных отношений.

В разговоре с Peopletalk Дарья также подтвердила разрыв. «Да, мы разошлись», — призналась она.

У пары были свободные отношения. Их брак не был оформлен официально. Тем не менее, разрыв Павла и Дарьи стал неожиданностью. В последнее время Павел чаще стал говорить о семейных ценностях.

«Любой человек взрослеет, и я тоже изменился. Сейчас для меня самый кайф — это дети, моя Даша. Я могу точно сказать, что смысл жизни в любви. Это чувство питает человека, делает его лучше, стимулирует к действиям», — говорил Павел в интервью Юрию Дудю.

Что стало причиной расставания, Павел и Дарья не уточняют.

Недавно стало известно, что певица Пелагея официально оформила развод с хоккеистом Иваном Телегиным.

Фото Instagram.com/pablo_derevyanko

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