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Шоу-бизнес

Ирина Билык похвасталась неожиданным подарком от Могилевской

13:56 11 декабря 2020
Ирина Билык

Популярная певица Ирина Билык, трогательно поздравившая младшего сына с днем рождения, похвасталась неожиданным подарком от коллеги Натальи Могилевской. Она прислала подруге модные блестящие босоножки на тонком каблуке. Дорогой презент Ирина показала, опубликовав фото в Instagram.

«Приятно получить накануне праздников неожиданный и очень красивый подарок! Дорогая Наташа, я безумно счастлива такому вниманию и буду готовить соответствующий сюрприз! Исполнения желаний, чудес и конечно же любви тебе, моя любимая подружка!», — написала под фото Ирина Билык.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как Наталья Могилевская поздравила с днем рождения комика Юрия Ткача.

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