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Шоу-бизнес

Любовница Тарзана расплакалась из-за Ким Ки Дука

15:15 11 декабря 2020
Анастасия Шульженко

Актриса Анастасия Шульженко, которая стала причиной раздора в семье Наташи Королевой и Тарзана, грустит по поводу раннего ухода из жизни всемирно известного режиссера Ким Ки Дука, умершего в латвийской больнице от коронавируса.

«Сегодня ушел из жизни один из моих любимых режиссеров Ким Ки Дук. Умер от коронавируса, 59 лет, просто вдумайтесь — 59! Это очень, ооочень мало! — пишет Шульженко в Instagram. — Ужасно, когда уходят великие люди, еще ужасней, когда они уходят так рано! Сколько всего еще он мог создать… Я плачу…

Для меня его самый сильный фильм, который запал в душу — «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» 2003 года. Посмотрите этот фильм и вы поймете, кого потерял мир. Ужасно не справедливая зараза гуляет по миру. Пусть земля ему будет пухом…"

Ранее сообщалось о смерти выдающегося оператора, режиссера и сценарист Александра Рехвиашвили, у которого был диагностирован COVID-19.

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