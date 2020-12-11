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Шоу-бизнес

«Безвкусица»: Моргенштерн попал под раздачу рок-музыканта

15:20 11 декабря 2020
саруханов

Певец, музыкант и автор песен Игорь Саруханов раскритиковал творчество рэпера Моргенштерна. «Нельзя сказать, что это музыка», — заявил Саруханов в интервью радио «Говорит Москва».

По мнению певца, рэперы, подобные Моргенштерну нужны, но только для того, «чтобы показать, как не надо делать».

«Это безвкусица. Тут главное хайп и все, больше ничего… Он (Моргенштерн) не музыкант, он об этом и говорит. Должны быть такие люди, такие ребята, вид оригинального жанра. Но никак нельзя сказать, что это музыка, классика или вид искусства», — считает Саруханов.

В 70−80-х годах Игорь Саруханов был известен как участник ансамблей «Синяя птица», «Цветы», «Круг». С 1985 года Саруханов выступает сольно.

Песнями-визиткой Саруханова стали «Позади крутой поворот», «Дорогие мои старики», «Скрипка-Лиса». Также музыкант создавал хиты для Анне Вески, группы «Комбинация», Александра Маршала, «А'Студио», Николая Трубача, Владимира Преснякова.

Фото sarukhanov.ru

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