27.95 / 28.19 33.74 / 34.16
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

15:40 11 декабря 2020
Лорак и Васильев

Певица Ани Лорак, которую недавно высмеяли за сверкающий костюм на «Песне года», пообщалась с известным историком моды Александром Васильевым и узнала судьбу своего платья. Об этом она сообщила в своем Instagram, разместив видео встречи.

«Каролина подарила мне очень красивое платье в испанском стиле», — сказал Васильев и отметил, что выставлял это платье в разных городах — всегда с бешеным успехом.

«Ничего себе!» — поразилась Ани Лорак.

«Вас очень любит публика. Если еще найдется, я буду рад, но не красное», — высказал пожелание историк моды.

Певица пообещала что-то подыскать.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак разочаровала многих поклонников новым клипом на песню «Страдаем и любим».

Фото: скриншот видео

551

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
операция

Погибший киевлянин спас четырех человек, в том числе ребенка

Лорак и Васильев

«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Юлия Санина

«Это лицемерно»: Санина объяснила, почему не приняла кубок «Танців з зірками» от Санты

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер