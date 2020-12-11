«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

Певица Ани Лорак, которую недавно высмеяли за сверкающий костюм на «Песне года», пообщалась с известным историком моды Александром Васильевым и узнала судьбу своего платья. Об этом она сообщила в своем Instagram, разместив видео встречи.

«Каролина подарила мне очень красивое платье в испанском стиле», — сказал Васильев и отметил, что выставлял это платье в разных городах — всегда с бешеным успехом.

«Ничего себе!» — поразилась Ани Лорак.

«Вас очень любит публика. Если еще найдется, я буду рад, но не красное», — высказал пожелание историк моды.

Певица пообещала что-то подыскать.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак разочаровала многих поклонников новым клипом на песню «Страдаем и любим».

Фото: скриншот видео

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