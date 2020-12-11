Монатик "станцевал" на обледеневшей киевской улице

Певец, хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Дмитрий Монатик нашел, как извлечь пользу из гололедицы на киевских улицах. Монатик обнаружил, что на обледеневших спусках отлично получаются танцы в стиле шаффл, когда ноги скользят по поверхности. Помогает плавности движений гладкая поверхность кроссовок.

Свой зимний «шаффл» Дмитрий исполнил и записал в центре Киева в районе Дворца культуры «Украина».

Напомним, из-за дождя со снегом вечером 10 декабря улицы Киева превратились в катки. Застигнутые врасплох пешеходы попадали в трагикомические ситуации. Синоптики обещают, что гололедица затянется и на субботу, 12 декабря.

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