Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

Вышел восьмой выпуск романтического реалити «Холостячка» (СТБ). Борьба за сердце Ксении Мишиной стремительно движется к финалу. На этой неделе три претендента на сердце девушки познакомили ее со своими родными.

В тройке лидеров оказались мужчины, которые семь недель выдерживали конкуренцию, напряжение и провокации со стороны соперников, но, несмотря на это, продолжают бороться за внимание и расположение Ксении: Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко. С каждым из них у Холостячки уже выстроена своя история отношений, но, чтобы не ошибиться в выборе, Ксения решилась на довольно-таки серьезный шаг.

- У нас особенная неделя — знакомство с родителями, — сказала Ксения. - Остались мужчины, с которыми действительно меня связывает больше, чем симпатия. Одного из участников я выберу себе для жизни. Возможно, через родителей смогу узнать оставшихся мужчин лучше.

В шаге от финала конкуренция между мужчинами достигла апогея. Первым на свидание с Холостячкой пришел Алексей. На встречу Ксения надела яркий пиджак, который он ей подарил.

— Хотел, чтобы сначала мы побыли одни, — сказал Леша, приглашая ее в специально построенный шатер. — Давай попробуем закрыть глаза — так мне будет легче рассказать о своих чувствах. Это поможет нам прочувствовать друг друга.

— Я просто полностью ему доверилась, — призналась Холостячка.

Пара кормила друг друга экзотическими фруктами.

— Мы тактильно ощущали друг друга, — вспоминал Алексей. — Это был полный кайф!

— Было хорошо и тепло, — сказала Ксения. — Очень интимно.

Алексей, наконец, решил признаться Ксении в своих чувствах.

— Я благодарен Вселенной, что она подарила встречу с тобой, — сказал парень. — Я люблю тебя.

— Он просто разобрал меня по частям, — не скрывала чувств Ксения. — Он мне нравится, я хочу переходить границы.

Пара продолжила общение на встрече с семьей Алексея — мамой, папой и сестрой.

— Если девушка будет его любит и ценить, он все сделает, — сказала перед встречей сестра Анастасия.

— Вижу, они оба счастливые, — признал отец Алексея, приглашая пару за стол.

Родители показали Ксении фотографии маленького Алексея. Затем разговор зашел о будущем пары.

— Я не собираюсь оставлять свою профессию, даже если родиться ребенок, — заявила Ксения.

Мама Алексея решила пообщаться с Ксенией наедине.

— Леша невероятно заботлив, — рассказывала ей о сыне Холостячка. — Он — единственный мужчина, в котором я уверена.

Мама Леши призналась, что готова принять в семью Ксению и ее ребенка.

Однако отец Алексея попытался указать Холостячке на ее место! И это, по мнению вероятного свекра, далеко не главная роль в жизни любимого сына.

— На первом месте будет его бизнес, на втором — друзья, а на третьем — вы с ребенком, — удивит девушку отец Леши.

— Я этого не поняла, — возмутилась Ксения.

— В семье мужчина главный, а женщина за ним, — сказал отец. — Женщину не должно быть видно. Но мужчина должен создать своей женщине условия, при которых она будет не ходить, а парить над землей.

Ксения осталась в восторге от семьи Алексея.

— Я бы тоже хотела иметь такую крепкую семью, — заключила Ксения. — Это красивая, настоящая семья.

— Я бы хотел такую семью построить с тобой, — признался Алексей. — Я не согласен с папой — для меня теперь наши отношения на первом месте.

— В Леше есть все, что я искала, — призналась Ксения. - Это то, зачем я сюда пришла.

На свидание с Александром Ксения пришла вместе с сыном Платоном.

— Я не мог познакомить Ксению с родителями, — рассказал Александр. — Мама на востоке Украины, а папу я видел всего раз в жизни. Моя вселенная — дочь Эля.

На встречу с Холостячкой Саша пришел с Элей. Они устроили мастер-класс по приготовлению конфет. Сначала дети получили по подарку: Эля — графический планшет, а Платон — самокат для трюков.

Дети лепили конфеты и подшучивали друг над другом.

— У тебя такие приятные волосы, — неожиданно признался Платон, гладя Элю по голове.

Эля решила расставить все точки над «і».

— Расскажите, какие между вами отношения, — обратилась к паре девочка. — Кто вы друг другу?!

Александр начал рассказывать идею проекта «Холостячки».

— Я все поняла, — сказала Эля. — Тут влюбляются. Хочу, чтобы папа был с Ксюшей — она мне нравится.

— Это было прекрасное свидание, — признала Ксения.

Вечер продолжился в салоне красоты, где Александр предложил Ксении сделать парное тату.

— Это очень личная тема, — сказала Ксения. — А, если у нас ничего не получится?

Александр предложил Ксении сделать тату — компас, а себе — солнце — чтобы она, медитируя, всегда обращалась к нему.

— Мне понравилась идея, — ответила Холостячка. — Но я скажу тебе «да», если выберу тебя в финале.

Александр очень расстроился.

— Но это мое тело и достаточно сложный шаг, — решила Ксения.

Холостячка спросила, почему он не познакомил ее с родителями.

— Слишком рано, — ответил Александр. — Я тебя познакомил с моим родным человеком — Элей.

На встречу с Андреем Ксения приехала в его родной город — Житомир. Парень организовал целое представление на главной улице города.

— Я просто растаяла, — призналась Холостячка. — Мне хочется легко провести день.

Андрей пригласил Ксению к нему домой, где их ждали мама и сестра.

— Я увидела, что Холостячка нравится сыну, — сказала мама Лариса и начала расспрашивать Ксению о сыне. — Андрей, мне кажется, ты готов стать папой. Кстати, сын никогда девушек домой не водил, я уже стала переживать.

Это высказывание смутило Холостячку и Андрей решил предложить сыграть в «правду или ложь». Ксения и Андрей рассказывали смешные истории из своего прошлого, а остальные отгадывали, правда ли это.

— Они на одной волне, — решила сестра Лариса и показала Ксении детские фото брата.

В разговоре с мамой Ксения призналась, что решила использовать шанс — прийти на проект и найти свою любовь.

— Это были чистые намерения, — сказала Ксения и рассказала, что у ее сына есть женщина, с которой у него были отношения во время проекта. — Вы самый близкий человек, с которым я могу это обсудить. У нас сложно складываются отношения.

— Может, Андрей не раскрывается из-за того, что есть конкуренты, — предположила мама Андрея. — Но я вижу, что вы подходите друг другу.

Вечер продолжился в ресторане, где пара решила в очередной раз выяснить отношения.

— Я люблю тебя, Ксения Мишина, — повторял Андрей.

Холостячка сказала лишь, что у нее есть к нему симпатия. Разговор снова зашел о девушке, с которой у парня была связь до проекта.

— Я не хочу, чтобы прекращалась моя к тебе любовь, — уверял Ксению Андрей.

— Я ценю твою откровенность, но до сих пор не понимаю, зачем мне все это знать, — призналась Ксения. — Я злая на тебя. Не хочу ходить на свидания, но потом хочу тебя увидеть.

Ксения не могла сдержать слез.

— Я люблю тебя, — лишь повторял Андрей.

— Не могла даже представить, что именно эти мужчины окажутся в финале, — призналась Ксения накануне Церемонии роз.

Каждый из мужчин получил костюм, к которому уже была прикреплена роза.

— Это была очень волнительная неделя, — рассказала Григорию Решетнику Ксения. — Я уже определилась. Сегодняшняя роза каждому — это моя симпатия к мужчинам. Но совершенно не значит, что все они пройдут дальше.

Первым Холостячка на разговор пригласила Андрея.

— Я сам себя удивил на проекте, — признался Андрей. — Не думал, что чувства придут так быстро.

— Я приняла решение, в котором нет сомнений, — ответила Холостячка. — Благодарю за твои признания в любви и лжи — это смелый поступок. Но я не смогу постоянно жить в подвешенном состоянии — твои чувства к женщинам быстро меняются — можешь быстро полюбить и остыть. Я не хочу быть предыдущей.

— Я говорю, как есть, — оправдался Андрей.

Ксения принесла Андрею коробку, которую он подарил ей на первом эфире.

— Давай ее откроем, — предложила Холостячка.

В коробке оказалась книга «Маленький принц».

— Я не могла даже смотреть на него, — призналась Ксения. — Комок в горле стоял.

— Слишком поздно ко мне пришло чувство к Мишиной, — сказал Андрей. — Пока… Все было искренне.

— Забудьте о бутоньерках, — сказала, возвращаясь к Александру и Алексею, Ксения. — Впереди самый решающий этап. Думайте сердцем…

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