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Шоу-бизнес

"Как зомби": известная украинская певица расстроила своим внешним видом поклонников

7:55 12 декабря 2020
повалий

10 декабря певице Таисии Повалий исполнилось 56 лет. По словам Игоря Лихуты, мужа певицы, в последнее время Таисия в Украине не выступает — ограничилась участием в «Песне года» в Москве и записью новогодних «огоньков». Впрочем, если бы Повалий снова вышла на украинскую сцену, то рисковала бы остаться неузнанной. Поклонники отмечают, что даже тем, кто постоянно следит за творчеством певицы, очень трудно привыкнуть к ее нынешнему облику.

На странице Таи в Instagram собралось очень много активных критиков. Они не могут смириться с тем, что Повалий — больше не та статная красавица, какой ее запомнили в начале 2000-х.

Впрочем, саму Таисию никто не обвиняет. Больше критикуют горе-специалистов из сферы пластической хирургии.

Напомним, ранее Таисия Повалий показала, какой макияж ей делают перед съемками клипов.

Фото tpovaliyofficial/Instagram

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