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Шоу-бизнес

Тину Кароль раскритиковали за "странные формы"

10:29 12 декабря 2020
тина кароль

Певица Тина Кароль снялась в рекламе туфель и показала обновку на своей странице в Instagram. Фанаты не удержались от комплиментов красавице Тине, а вот по поводу туфель реплики были гораздо менее восторженными. Многих смутили особенности обуви — форму туфель назвали странной.

Задумку рекламщиков тоже поняли не все.

Впрочем, вполне возможно, что критикуя туфли, комментаторы были недовольны совсем не обувью. Скорее всего, рекламное видео пробудило у девушек мечты о выходе в свет, а реализовать эти желания будет сложно как из-за стоимости туфелек, так и ввиду грядущего локдауна и закрытия заведений, где можно было бы выгулять обновку. Конечно, никто не мешает мечтать, как «вот в таких-то босоножках разогреем, мы танцпол», но очень возможно, что праздничные планы придется скорректировать, учитывая постоянно меняющиеся даты введения локдауна.

Фото tina_karol/Instagram

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