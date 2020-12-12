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Шоу-бизнес

Умер Валентин Гафт

10:45 12 декабря 2020
Валентин Гафт

В России скончался известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт. Ему было 85 лет, сообщает РБК.

«У него был инсульт», — сказала супруга артиста Ольга Остроумова.

Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря.

«Это еще не окончательная информация, завтра после обеда будет совещание в театре и примут решение», — сообщил источник, близкий к театральному сообществу.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. С 1969 года актер стал выступать в театре «Современник».

Также Гафт снимался в кино, в том числе в советских картинах «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи».

Как писали «ФАКТЫ», легендарный актер в прошлом году уже перенес инсульт, после чего его частично парализовало.

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