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Шоу-бизнес

Украинский комик раскрутил приму-балерину Кухар и попросился в "Танці з зірками"

12:03 12 декабря 2020
Александр Педан и Екатерина Кухар

Известный украинский шоумен Александр Педан показал в Instagram, как ему наконец-то удалось раскрутить известную приму-балерину Екатерину Кухар и посетовал, что его все никак не хотят брать в популярное шоу «Танці з зірками».

«Наконец-то я раскрутил Катю Кухар. Причем в прямом смысле этого слова! Меня часто спрашивают, почему Педана не берут в „Танці з зірками“. Я не знаю. Поэтому хочу спросить об этом вас. Голосуем, друзья! Меня не берут в „Танці …“, потому что… а) я не слишком хорош; б) я не слишком скандальный; в) уже 2 таких же низких курдупля выиграли до меня, и они боятся, что я буду третьим; г) ваш вариант», — написал он.

Часть поклонников поддержала комика, который известен своим невысоким ростом и смешливым характером, другие — сошлись на том, что Педан — не формат. В целом решили, что пусть просится, и его обязательно возьмут.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Педан рассказал о том, как провел отпуск на португальском острове Мадейра. Небольшой отпуск шоумен смог себе позволить в преддверии съемок новых сезонов двух проектов «Нового канала» — «Хто зверху?».

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