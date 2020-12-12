Неожиданно объявился наследник Гафта: стало известно, кто претендует на наследство покойного актера

Жена легендарного актера Валентина Гафта Ольга Остроумова сообщила, что ее умерший муж так и не смог справиться с последствиями инсульта, который произошел чуть более года назад, сообщает Экспресс-газета.

«Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и всё прочее», заявила она.

В последние месяцы Гафт несколько раз попадал в больницу из-за проблем с сердцем. В марте этого года супруга говорила, что Валентин Иосифович наконец-то пошел на поправку, начал узнавать близких, и даже передает привет поклонникам. К сожалению, радость родственников оказалась преждевременной. Болезнь сердца и привела к гибели знаменитого режиссера.

Тем временем незаконнорожденный сын Гафта претендует на часть наследства актера. Проживающий в Бразилии Вадим Никитин, который появился на свет после бурного романа Валентина Иосифовича с молодой актрисой, появился на свет в 1971 году. Оказалось, что сам Гафт узнал о том, что женщина родила, только когда Вадиму исполнилось три года. В это время мальчика и перевезли в Бразилию.

Остроумова сообщила, что Никитин хочет получить часть имущества отца. Она негативно оценила действия матери, которая фактически тайком родила мальчика, однако затем все-таки проинформировала об этом Гафта и стала получать его деньги.

«Зачем выносить это на всемирное обозрение? Боюсь быть резкой сейчас, но думаю, когда женщина решает для себя родить ребенка, так как он был против, зачем ему говорить об этом? Он (Вадим Никитин. — Авт.) претендует. Но Валя ведь им очень хорошо помогал», — заявила Остроумова в сентябре 2020 года.

По данным СМИ, за несколько месяцев до смерти Гафта его супруга переписала почти все его имущество на себя. Поэтому, по всей видимости, Вадим Никитин ничего не получит.

Как писали «ФАКТЫ», в России скончался известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт. Ему было 85 лет.

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