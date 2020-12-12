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Хотела как Мадонна: Лолита устроила "бешеные скачки" на спине "быка"

12:49 12 декабря 2020
лолита

Несмотря на обещание «завязать с телевидением», Лолита Милявская снова появится на экранах в новогоднюю ночь. Певице досталась необычная роль укротительницы быка — символа 2021 года.

Лолита поиронизировала над собой, опубликовав видео, как пытается справиться с ролью лихой наездницы. Удержаться на спине быка было непросто, тем более, что сидеть приходится на скользком кожаном седле, а сам бык постоянно норовит наклониться поближе к земле.

Певица призналась, что эксперимент длился недолго — она повторила судьбу других наездников. Но, по крайней мере, удалось воплотить в жизнь заветное желание.

«У меня была мечта когда-то, посидеть на таком быке после клипа Мадонны… Как круто, когда рядом молодежь, которая относится к тебе с обожанием! И рядом с ней можно не бояться, что некому будет перевести бабушку через дорогу!» — шутит Лолита.

Подписчики остались в восторге:

Фото lolitamilyavskaya/instagram

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