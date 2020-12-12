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Шоу-бизнес

Потап, где Бузова? Поклонники российской звезды предъявили претензии к новому альбому группы MOZGI

15:16 12 декабря 2020
Потап

Известный украинский музыкант и продюсер Андрей Потапенко (Потап) опубликовал в Instagram первый полный трек из нового альбома KYIVSTYLE, посвященного столице Украины.

«Новый Альбом KYIVSTILE написан в Мексике, записан в Украине, смастерён в Швеции. Послушайте — это продукт, который поднимет настроение!», — написал он.

Отметим, что новый альбом был представлен 11 декабря. Он состоит из 8 треков, включая хиты Сhica Bamboni и «Покажу тебе Magic» (feat. Magic Five).

«Я обожаю Киев и хочу поделиться киевским вайбом со всем миром. В эпоху пандемии, когда мы все на большом расстоянии друг от друга, когда мы лишены путешествий, можно скачать альбом KYIVSTYLE и отправиться в digital-путешествие, побывав в прекрасном городе Киеве», — заявил Потап.

Большинство поклонников высоко оценили новую работу группы, но были и те, кто ждал от продюсера обещанного им «сюрприза» с российской звездой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее популярная российская певица Ольга Бузова отреагировала на предложение Потапа стать героиней клипа группы MOZGI и записать совместный трек. Сначала Ольга посчитала предложение Потапа шуткой. Но поклонники просто засыпали ее просьбами согласиться и Бузова дала свой ответ в сети. Она готова к сотрудничеству и ждет хит от Потапа.

Позднее ведущий «околополитической» программы Майкл Щур обратился к нему с призывом отказаться от идеи сотрудничества с Бузовой. По мнению Щура, Потап и сам вполне может производить калиброванный «продукт» для «тупых» потребителей.

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