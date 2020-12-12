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Шоу-бизнес

Маричка Падалко показала, как восстанавливается после перенесенного коронавирусного заболевания

18:09 12 декабря 2020
Маричка Падалко показала, как восстанавливается после перенесенного коронавирусного заболевания

Пока киевляне страдали из-за ледяного дождя, превратившего в сплошной каток все тротуары, жители пригорода пытались воспользоваться льдом по-своему.

Так, телеведущая Маричка Падалко («1+1») показала мастер-класс фигурного катания… во дворе собственного дома. По ее словам, встать на коньки ей пришлось вместо традиционной утренней пробежки.

Видео она выложила в Instagram.

«Вместо «побегать» утром, сегодня на даче вышло «поскользить», — написала она, попутно пожаловавшись на сельские дороги, которые никто так и не посыпал.

В комментариях пользователи написали, что своими упражнениями Маричка подняла им настроение.

«Молодцы, что ищете позитив во всем», «Маричко, давай майстер-класс, от мамы погодок, як вижить и иметь силы на все;) Я уже занимаю очередь)», — отмечают они.

«Природа за самоизоляцию! Всем домой по катку», — призвала одна из пользовательниц, напомнив о важности физических нагрузок во время пандемии.

Напомним, Маричка тяжело перенесла коронавирусное заболевание. В интервью нашему изданию она рассказала, что оказалось самым трудным в этом испытании.

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