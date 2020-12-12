Вслед за Олегом Винником: известная певица заявила о переносе всех концертов

Не стареющая украинская певица Ирина Билык объявила о переносе всех запланированных на конец 2020 года концертов на следующий год. Причиной в команде звезды назвали карантинные запреты от Минздрава.

Таким образом, концерт в киевском Дворце «Украина», назначенный на 19 декабря, перенесен на 17 апреля, а шоу, которое должно было состояться 20 декабря — на 18 апреля 2021 года.

Все приобретенные ранее билеты остаются действительными.

«Берегите себя и увидимся в следующем году», — написала певица в Instagram.

Поклонники Ирины с пониманием отнеслись к ее заявлению.

Ранее об отмене концертов был вынужден объявить и «предводитель всех волчиц» Олег Винник.

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