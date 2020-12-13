Побрилась наголо? Лариса Долина шокировала зрителей "Золотого граммофона" новой прической

Похоже, организаторам начавшегося со скандала «Золотого граммофона» вчера вряд ли можно было позавидовать: помимо Светланы Лободы «сюрпризы» для зрителей приготовили и другие ее участники.

Чего только стоит появление на церемонии 65-летней Ларисы Долиной, любящей прославлять в своих высказываниях российского президента Владимира Путина!

Певица появилась в концертном зале «ВТБ Арена» в длинном вечернем платье силуэта «русалка». Наряд выполнен из черной ткани, расшитой серебристыми сияющими стразами. Изюминкой платья стала имитация экстремального декольте: глубокий вырез был закрыт тоненьким материалом телесного цвета.

И если с фигурой и платьем Долиной все было понятно, то прическа в виде хвоста породила волну удивления, пишет автор аккаунта felixgrozdanov.

«Лариса Долина редко улыбается, хотя улыбка ей очень идёт», — подписал автор пост.

Но вот мнения читателей блога были «немного другими».

«Ужас!!!», «Ну, лицо подтянуто, это заметно, даже шрамы видны у уха. А выглядит да, шикарно!!», «Прическа просто ужас», «Ее только слушать можно…», «Неужели лысая», — пишут они.

С учетом того, что это официальный аккаунт организаторов «граммофона», можно только представить, как комментировали появление певицы другие зрители на церемонии.

Напомним, впервые после пластической операции Лариса Долина появилась на публике в марте 2020 года.

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