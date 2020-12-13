"Это победа": сосед Заворотнюк сообщил неожиданную новость о ее состоянии

Сосед Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров заявил о «главной победе» актрисы над болезнью. В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ он объяснил, что семья Заворотнюк «остановила болезнь».

При этом он отметил, что постоянно общается с Заворотнюк и членами ее семьи.

«Я знаю только одно. Ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке», — отметил Манучаров.

Напомним, с октября 2019 года 49-летняя Заворотнюк борется с раком мозга (глиобластомой). В августе 2020 года стало известно, что актрису лечат специальной вакциной, созданной для нее учеными из Санкт-Петербурга. Это экспериментальное лекарство на основе иммунных клеток. Они обучают иммунную систему атаковать раковые клетки. Вакцину изготовляют индивидуально для каждого больного. В середине ноября появились обнадеживающие новости о ее состоянии, а ее дочь Анна даже выразила уверенность в том, что они справятся с болезнью.

Фото НТВ

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