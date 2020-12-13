Едва не перепутали: "сияющая" Ани Лорак и Полина Гагарина появились на "Золотом граммофоне" в похожих нарядах

На ежегодной церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» собрались многие звезды российского шоу-бизнеса, а также проживающие в этой стране представители украинского шоу-биза. Все артисты блистали перед папарацци в сногсшибательных нарядах, каждый из которых был по-своему уникален, передает Telegram-канал «Я вам расскажу».

Впрочем, особенно поразительно на вечере выглядели женщины. Казалось, будто каждая из исполнительниц мечтала затмить других своей красотой. Так или иначе, комплименты от подписчиков и гостей светского раута они заслужили.

К примеру, Ани Лорак выбрала мини-платье с бахромой золотого и серебристого цветов. При этом артистка сделала акцент на декольте. Длина мини подчеркнула стройные ноги светской львицы, и необычный цвет позволил теледиве сиять на вечере во всех смыслах. Она сорвала овации, спев свой трек «Быть твоей любимой». Поклонник одарили звезду комплиментами, а жюри — статуэткой.

Похожее платье — с бахромой золотого цвета — выбрала и российская исполнительница Полина Гагарина. Артистка отдала предпочтение элегантному вечернему наряду в пол черного цвета. Несмотря на то, что на первый взгляд образ кажется несколько скромным, если его оценить со всех сторон, впечатление тут же меняется. Дело в том, что изюминка платья — это оголенная спина и гигантский бант, выполненный в соответствии с последними модными трендами, отмечают авторы сообщения.

Платья были в чем-то похожи, что дало повод ведущим вечера — Ивану Урганту и Сергею Светлакову — повод пошутить, как бы не перепутать, какой из певиц какую вручать статуэтку.

Напомним, украинская исполнительница Лобода попросту отказалась выходить на сцену церемонии, обнаружив, что реквизит номера ее конкурентки похож на ее собственный. После скандала она объяснила поступок «гражданской позицией».

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