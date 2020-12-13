"Лёню в президенты!" Совместное фото Агутина и Зеленского вызвало перепалку в Сети

Певец и композитор Леонид Агутин разместил в своем Instagram-аккаунте раритетное фотографию с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

В кадре российский певец и тогда еще актер «Квартала 95» стоят в обнимку и дружелюбно улыбаются в объектив.

«Было время…» — лаконично подписал пост Агутин.

Казалось бы обычное доброе фото вызвало настоящую бурю среди подписчиков исполнителя хитов «Босоногий мальчик» и «Королева», причем «под раздачу» попал прежде всего действующий президент Украины — хэйтеры назвали его «клоуном» и повторили фейк росСМИ о турецких беспилотниках, которые Украина якобы намерена применять против российской армии.

Справедливости ради, нашлись и те, кто назвал Зеленского и Агутина «брутальными мужчинами» и даже отметили их внешнее сходство.

На данный момент провокационный снимок собрал почти 100 тысяч лайков. И, самое неожиданное, некоторые россияне даже начали предлагать выбрать Агутина в президенты — мол, возможно, тогда вернутся прежние отношения между странами.

Напомним, в соответствии с изменениями в Конституцию РФ, внесенными в 2020 году, Владимир Путин получил возможность снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

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