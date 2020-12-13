Успешная украинская топ-модель взобралась на стол и потребовала отмены карантина

Украинская супермодель Алла Костромичева, рассказавшая «ФАКТАМ» о собственной жизни на карантине, решила требовать отмены ограничений. Для этого Алла, которая входит ТОП-50 моделей мира, взобралась на стол и взяла в руки бокал.

Для усиления эффекта супермодель избрала для себя весьма провокационный наряд — блестящую юбку с чулками, которую дополнила коротким топом и блузкой.

«Ну! За отмену карантина выходного дня! Привет, weekend! У вас уже есть планы?», — написала Костромичева в Instagram.

Очевидно, Алла была не восторге от вынужденного безделья на выходных. И если, взобравшись один раз на стол, она смогла убедить правительство отменить карантин выходного дня, то, может быть, ей удастся таким же образом отменить предстоящий, жесткий локдаун?

В комментариях большинство пользователей поддержали Аллу, и лишь немногие отметили, что ситуация в Украине — не уникальна.

«У нас в Турции наоборот локдаун. В выходные нельзя выходить на улицу. вообще.», — написала yevgeniyaekmekcioglu.

«Было бы очень весело, если бы не было так грустно», — отозвалась innaborodina63.

«Планы: убирать, готовить кушать и при всём при этом сидеть с ребёнком и попробовать починить стиралку», — поделилась своими «грандиозными» планами shelirina16.

Нашлись и те пользователи, которые раскритиковали Алла за пропаганду… алкоголизма.

«Господи, меня бесят люди, которые открыто не пренебрегают алкоголем, вам не стыдно за себя? Я за свои 29 лет никогда не пробовала алкоголь, ни капли, вообще не в чем, даже конфетах и я очень сильно этим горжусь… поэтому у меня идеальное здоровье и в свои 29 я выгляжу на 14», — привела себя в пример kristalica.

Напомним, самая яркая участница «Супер Топ-модели по-украински» рассказала, как ее изменило шоу.

Фото Instagram Аллы Костромичевой

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