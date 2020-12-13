Обошлось малой кровью: Бенюк рассказал, как смог победить коронавирус

Легендарный украинский актер Богдан Бенюк рассказал, как сумел побороть коронавирус. По его словам в интервью Кате Осадчей, когда в театре имени Франко началась эпидемия, его не было в Киеве — по семейным обстоятельствам актер должен был ехать в Карпаты, однако болезнь и его не обошла.

Тем не менее, по словам знаменитого актера, с его случае все прошло «малой кровью», чему Бенюк нашел благовидное объяснение: много не согрешил.

«Только два дня какой-то рецидив, а затем очень легко и с легкими, и со всем остальным. Береженого и бог бережет. У меня была тропинка протоптана от моей спальни в туалет», — рассказал Бенюк.

При этом он подчеркнул, что соблюдал все санитарные рекомендации — не прикасался к ручкам дверей в квартире, и ходил только в маске и перчатках.

На видео с 28:20:

Напомним, накануне стало известно о смерти от коронавируса именитого актера МХАТа Александра Самойлова.

Фото ГОРДОН

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