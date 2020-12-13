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Шоу-бизнес

Умер известный российский музыкант

12:55 13 декабря 2020
Андрей Сапунов

Бывший гитарист, басист, певец и композитор группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-атташе группы Нонна Абрамова, пишет РБК.

По ее словам, предварительная причина смерти — инфаркт.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала она.

Андрей Сапунов играл в группе «Воскресение» почти с самого ее основания до 2016 года, покинув коллектив из-за разных политических взглядов с его лидером Алексеем Романовым. Также принимал участие в таких групах, как «Цветы», «Самоцветы», «Лотос», «СВ», «Трио Сапунова», «Трио: Романов — Сапунов — Кобзон».

Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске.

Как писали «ФАКТЫ», два года назад в Москве умер старший брат Андрея Сапунова Владимир Сапунов. Он много лет был директором-администратором легендарных рок-групп «Машина времени» и «Воскресение».

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